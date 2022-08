Bushs og Reagans stiftelser hyller Gorbatsjov

NTB

Stiftelsene til de to amerikanske presidentene Ronald Reagan og George H.W. Bush hyller den tidligere sovjetlederen Mikhail Gorbatsjov etter hans død.

De to presidentene hadde begge mye med Gorbatsjov mot slutten av den kalde krigen da Sovjetunionen til slutt ble oppløst under hans ledelse.

Reagan var først president. Bush, Reagans visepresident, tok over etter ham i Det hvite hus. Begge stiftelsene skriver at de er i sorg over Gorbatsjovs bortgang.

Reagan Foundation and Institute beskriver ham som en mann som «en gang var en politisk motstander av Reagan, som endte opp med å bli en venn».

George and Barbara Bush Foundation skriver at Bush og Gorbatsjov jobbet tett sammen på slutten av den kalde krigen for å sikre at Sovjetunionens oppløsning ble fredelig. Det «ledet til frihet for millioner av mennesker i Øst-Europa», heter det videre.

– President Bush sa ofte at president Gorbatsjov stakk fram hodet på et kritisk punkt i historien for å sikre verdensfreden, skriver Bush-stiftelsen.