Erna Solberg: Gorbatsjovs bidrag har betydd uendelig mye for millioner av mennesker

Mikhail Gorbatsjov fotografert da han var i Norge i 1991 for å holde sitt nobelforedrag. Foto: Tor Richardsen / NTB

NTB

Mikhail Gorbatsjovs bidro til en mer integrert verden og et bedre forhold mellom øst og vest, sier Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg.

Gorbatsjov ble 91 år, og dødsfallet ble kjent tirsdag.

– Som Sovjetunionens siste statsleder gjennomførte Mikhail Gorbatsjov en rekke viktige økonomiske og liberaliserende reformer, som bidro til avslutningen av den kalde krigen og til kommunismens fall i store deler av Øst-Europa. I 1990 mottok han en velfortjent Nobels fredspris for sitt virke, skriver Solberg i en kommentar til NTB.

– Selv om det nåværende Putin-styret i Russland dessverre tar oss i helt gal retning, vil Gorbatsjovs bidrag til en mer integrert verden og et bedre forhold mellom øst og vest, for alltid ha betydd uendelig mye for millioner av mennesker, fortsetter hun.