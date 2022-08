Kvinne dømt til 45 års fengsel i Saudi-Arabia

NTB

En domstol i Saudi-Arabia har dømt en kvinne til 45 års fengsel for innlegg hun har skrevet i sosiale medier, ifølge menneskerettsgruppen Dawn.

Nourah al-Qahtani ble funnet skyldig i brudd på lovene mot terrorisme og datakriminalitet ved «å ha benyttet internett til å ødelegge landets sosiale vev» og for å «krenke den offentlige orden», går det fram av rettsdokumentene.

Qahtani ble pågrepet i juli i fjor og deretter dømt av en spesialdomstol. Hun anket dommen, men anken er nå forkastet.

Democracy for the Arab World Now (Dawn) ble grunnlagt av regimekritikeren Jamal Khashoggi, som ble drept av en dødsskvadron på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i 2018.

– Få uker etter Salma al-Shehabs sjokkerende dom på 34 år, viser Qahtanis dom på 45 år hvor frie saudiarabiske myndigheter føler seg til å straffe selv den mildeste form for kritikk, sier Abdullah Alaoudh i Dawn.

Shehab vant heller ikke fram med sin anke etter å ha blitt funnet skyldig i å «forstyrre den offentlige orden» ved å retvitre meldinger fra dissidenter.