Millioner av kinesere omfattet av nye nedstengninger

Spillbrettene i en park i Beijing er gjerdet inn for å hindre folk å samle seg, et ledd i myndighetene coronastrategi. En liten gutt spiller alene.

NTB

Kina holder fast på sin strenge coronapolitikk. Millioner er denne uken igjen omfattet av nedstenginger etter 349 nye coronatilfeller.

Tirsdag melder den statlige TV-kanalen CCTV at rundt halvparten av de 6 millioner innbyggerne i byen Dalian nordøst i landet er omfattet av et portforbud. Det er også innført portforbud i byene Chengde og Shijiazhuang, som ligger nær Beijing. Hvor mange som er omfattet her, er ikke blitt opplyst.

Tidligere i uka ble befolkningen i storbyen Tianjin beordret til å teste seg for viruset. I den viktige industribyen Shenzhen i sør er store områder avstengt, noe som har skapt ny bekymring for landets økonomi. Blant annet er verdens største elektronikkmarked omfattet av nedstengningen, ifølge CNN.

Til tross for omfattende ringvirkninger har myndighetene i Beijing så langt holdt fast ved praksisen med omfattende nedstengninger ved det minste tegn til smittespredning.

Den kinesiske tankesmia The Anbound Research Center kom i helgen med åpen kritikk av myndighetenes tilnærming, noe som er uvanlig i Kina. Handelen, reiselivet og industrien lider under tiltakene, mener tankesmia.

– Førsteprioritet bør være å forhindre risiko for økonomisk stagnasjon, heter det i rapporten «It's Time for China to Adjust Its Virus Control and Prevention Policies.»

Rapporten ble lagt ut i meldingstjenesten WeChat og på bloggen Sina Weibo i helgen, men forsvant begge steder mandag ettermiddag.