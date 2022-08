Mann varetektsfengslet for medvirkning til kjøpesenterdrapet i Malmö

Væpnet politi etter attentatet på kjøpesenteret Emporia i Malmö 19. august. Les mer Lukk

NTB

En 40 år gammel mann er varetektsfengslet for sin rolle i et drap på kjøpesenteret Emporia i Malmö. En 15 år gammel gutt er fengslet for selve drapet.