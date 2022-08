Joe Biden vil igjen presse på for forbud mot angrepsvåpen

NTB

USAs president Joe Biden vil under et besøk i delstaten Pennsylvania tirsdag fokusere på kriminalitetsforebygging, deriblant et forbud mot såkalte angrepsvåpen.