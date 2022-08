Volodymyr Zelenskyj oppfordrer russiske soldater til å flykte fra Kherson-regionen

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj råder russiske soldater til å flykte om de vil overleve motoffensiven Ukraina har innledet mot Kherson.

– Om de vil overleve, så burde russiske soldater flykte. Dra hjem, sa Zelenskyj i en tale mandag kveld.

Russland har avvist meldinger om at Ukraina har gjort framskritt i regionen etter at de mandag kunngjorde at de innledet en motoffensiv.

Zelenskyj legger til at russiske soldater som overgir seg, vil bli behandlet i tråd med Genèvekonvensjonen.

Ukraina hevder å ha gjort framskritt i regionen og blant annet gjenerobret fire landsbyer. Russland bekrefter at ukrainerne har gått til motangrep, men påstår at de mislyktes.

Ingen av partenes påstander er bekreftet.