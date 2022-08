Frankrikes statsminister sier det kan bli aktuelt med strømrasjonering

Frankrikes statsminister Elisabeth Borne, her sammen med president Emmanuel Macron, ber fransk næringsliv forberede seg på mulig strømrasjonering i vinter. Foto: AP / NTB

NTB

Frankrikes statsminister Elisabeth Borne advarer næringslivet i landet og ber dem forberede seg på mulig strømrasjonering i vinter.

– Dersom vi opptrer kollektivt, så kan vi overvinne risikoen for energimangel. Men med mindre alle deltar, og hvis de dårlige scenarioene slår til, kan vi bli tvunget til å pålegge reduksjoner, sa Borne i en tale til en gruppe næringslivstopper mandag.

– Dersom vi ender opp med rasjonering, vil det ramme bedrifter mest, noe vi dessverre må forberede oss på, la hun til.

Ifølge Borne jobber den franske regjeringen med planer for å møte en energikrise, blant annet et system for kvotehandel der bedrifter kan kjøpe og selge strømkvoter.

– Alle bedrifter må mobilisere og handle. Jeg oppfordrer alle til i løpet av september å utarbeide planer for å spare energi, sa den franske statsministeren.

President Emmanuel Macron advarte også nylig om at Frankrike kan måtte ofre noe som følge av sin støtte til Ukraina i krigen mot Russland.

Frankrike er rett nok mindre utsatt enn mange andre europeiske land for de høye gassprisene Russlands beslutning om å bremse eksporten til Europa har resultert i. Landet dekker 70 prosent av energibehovet ved hjelp av 56 atomreaktorene, men 32 av dem er for tiden ute av drift for vedlikehold og utbedringer.

Borne understreket mandag at det er helt avgjørende at de nedstengte reaktorene snarest mulig blir startet opp igjen, slik at strømbrudd kan unngås.