Granatangrep mot den grønne sonen i Bagdad og kaos etter Sadrs avgang

Irakiske sikkerhetsstyrker brukte tåregass og skal ha skutt med skarpt for å drive tilhengere av sjialederen Moqtada al-Sadr ut av regjeringspalasset i Bagdad mandag. Foto: AP / NTB

Det ble rettet granatangrep mot den grønne sonen i Bagdad mandag, etter at sjialederen Moqtada al-Sadr sa at han går ut av politikken. 15 er drept i sammenstøt.

Det brøt ut uro da den mektige sjialederen Moqtada al-Sadr tidligere mandag kunngjorde at han trekker seg fra all politikk.

– Jeg kunngjør herved min endelige tilbaketrekking, skrev han på Twitter.

Etter kunngjøringen stormet Sadr-tilhengere regjeringspalasset i Bagdad.

Minst sju granater traff høysikkerhetssonen, som er kjent som den grønne sonen, får AFP opplyst av en sikkerhetskilde. Den huser regjeringsbygg og diplomatiske utsendinger.

Det er ikke klart hvem som sto bak angrepene. Like etter dem lød det skudd fra automatvåpen inne i sonen. Ifølge AFPs kilde åpnet Sadr-støttespillerne ild mot den grønne sonen fra utsiden.

Sikkerhetsstyrkene på innsiden skjøt ikke tilbake, heter det videre.

Mange skadd

Det ble åpnet ild på innsiden av den grønne sonen tidligere mandag, ifølge en AFP-korrespondent. Helsepersonell har meldt at 15 Sadr-støttespillere er skutt og drept, mens 350 demonstranter er skadd.

Ifølge helsearbeidere har mange av de sårede skuddskader, mens andre fikk behandling etter å ha pustet inn tåregass sikkerhetsstyrkene benyttet for å drive dem ut fra den grønne sonen.

Ifølge vitner har Sadr-lojalister og støttespillere fra en annen sjiamuslimsk gruppe utvekslet ild. Den andre gruppa fordømmer det den kaller et «angrep mot statlige institusjoner» og oppfordrer Sadr-lojalistene til å gå i dialog.

Også sør i Irak, der Sadr nyter stor oppslutning, kom det til opptøyer og sammenstøt med sikkerhetsstyrker mandag. I byen Basra opprettet Sadr-tilhengere veisperringer med brennende bildekk, og flere hundre demonstrerte også utenfor guvernørens kontor i byen Missan.

Portforbud

Hæren i landet innførte fra klokka 19 lokal tid mandag portforbud over hele landet i et forsøk på å få kontroll over situasjonen.

FNs generalsekretær António Guterres sa mandag at partene må gjøre sitt for å roe situasjonen.

– Han ber om ro og tilbakeholdenhet, og oppfordrer alle aktører til å umiddelbart ta grep for å deeskalere situasjonen og unngå all voldsbruk, heter det i en uttalelse fra Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

FNs politiske oppdrag i Irak (Unami) beskriver utviklingen som «en ekstremt farlig eskalering» og oppfordrer partene til å roe situasjonen.

– Selve statens overlevelse står på spill, advarer Unami. Også USA tar til orde for deeskalering og kaller rapportene om uroen «foruroligende».

Fastlåst

Drøyt ti måneder etter valget på ny nasjonalforsamling i Irak har de folkevalgte fortsatt ikke greid å bli enige om ny regjering, statsminister eller president.

Den største blokken i nasjonalforsamlingen kontrolleres av Sadr og har 73 av de 329 representantene. Det er ikke nok til å danne regjering, og Sadr har derfor alliert seg med Kurdistans demokratiske parti (KDP) og flere sunnimuslimske partier og dannet koalisjonen Redder hjemlandet. De har 155 representanter, men heller ikke dette gir flertall i den irakiske nasjonalforsamlingen.

Sadr-koalisjonen er på kant med det såkalte Koordinasjonsrammeverket, en mektig allianse som inkluderer tidligere statsminister Nuri al-Maliki og den Iran-støttede Fatah-alliansen, den politiske grenen av den sjiamuslimske Hashed al-Shaabi-militsen. De har 130 representanter i nasjonalforsamlingen og mangler dermed også det nødvendige flertallet.

Krever nyvalg

Sadr-blokken trakk seg i sommer fra nasjonalforsamlingen, som ble stormet av sjialederens tilhengere da Koordinasjonsrammeverket forsøkte å danne regjering i juli. Flere hundre Sadr-tilhengere har siden okkupert plassen utenfor nasjonalforsamlingen.

Tidligere i måneden tok Sadr til orde for «en demokratisk, revolusjonær og fredelig prosess», oppløsning av nasjonalforsamlingen og nyvalg. Han understreket samtidig at toget var gått for en forhandlingsløsning.

Iraks fungerende statsminister Mustafa al-Kadhemi og president Barham Saleh nekter imidlertid å gi opp håpet om en forhandlingsløsning og har tatt til orde for «nasjonal dialog».