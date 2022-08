Portforbud i Irak etter at regjeringspalasset ble stormet

Den irakiske sjialederen Moqtada al-Sadr kunngjorde mandag at han trekker seg fra all politikk, noe som fikk hundrevis av tilhengere til å storme regjeringspalasset i Bagdad.

NTB

Det er innført portforbud i Irak etter at flere hundre tilhengere av den mektige sjialederen Moqtada al-Sadr stormet regjeringspalasset i Bagdad.

Minst én demonstrant er drept og mange er skadd i sammenstøt med sikkerhetsstyrkene, som brukte tåregass i et forsøk på å hindre Sadr-tilhengerne fra å ta seg inn i Bagdads såkalt grønne sone.

Uroen brøt ut da Sadr tidligere mandag kunngjorde at han trekker seg fra all politikk.

– Jeg kunngjør herved min endelige tilbaketrekking, skrev han på Twitter.

Også sør i Irak, der Sadr nyter stor oppslutning, kom det til opptøyer og sammenstøt med sikkerhetsstyrker mandag. I byen Basra opprettet Sadr-tilhengere veisperringer med brennende bildekk, og flere hundre demonstrerte også utenfor guvernørens kontor i byen Missan.

Fastlåst

Drøyt ti måneder etter valget på ny nasjonalforsamling i Irak har de folkevalgte fortsatt ikke greid å bli enige om ny regjering, statsminister eller president.

Den største blokken i nasjonalforsamlingen kontrolleres av Sadr og har 73 av de 329 representantene. Det er ikke nok til å danne regjering, og Sadr har derfor alliert seg med Kurdistans demokratiske parti (KDP) og flere sunnimuslimske partier og dannet koalisjonen Redder hjemlandet. De har 155 representanter, men heller ikke dette gir flertall i den irakiske nasjonalforsamlingen.

Sadr-koalisjonen er på kant med det såkalte Koordinasjonsrammeverket, en mektig allianse som inkluderer tidligere statsminister Nuri al-Maliki og den Iran-støttede Fatah-alliansen, den politiske grenen av den sjiamuslimske Hashed al-Shaabi-militsen. De har 130 representanter i nasjonalforsamlingen og mangler dermed også det nødvendige flertallet.

Krever nyvalg

Sadr-blokken trakk seg i sommer fra nasjonalforsamlingen, som ble stormet sjialederens tilhengere da Koordinasjonsrammeverket forsøkte å danne regjering i juli. Flere hundre Sadr-tilhengere har siden okkupert plassen utenfor nasjonalforsamlingen.

Tidligere i måneden tok Sadr til orde for «en demokratisk, revolusjonær og fredelig prosess», oppløsning av nasjonalforsamlingen og nyvalg. Han understreket samtidig at toget var gått for en forhandlingsløsning.

Iraks fungerende statsminister Mustafa al-Kadhemi og president Barham Saleh nekter imidlertid å gi opp håpet om en forhandlingsløsning og har tatt til orde for «nasjonal dialog».