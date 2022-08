Billige togbilletter er stor suksess i Tyskland

NTB

I sommer satte Tyskland ned prisen på månedskort i kollektivtrafikken til 9 euro – drøyt 90 kroner. Det førte til stor økning i salget.

Når statistikken for billettsalget i de tre sommermånedene juni, juli og august ble lagt fram mandag viste tallene at 52 millioner månedskort var blitt solgt. Månedskortene til ni euro har vært gyldig billett for både lokal- og regionaltrafikk i alle 16 delstater i Tyskland. Intercitytog ble imidlertid ikke omfattet.

Satsingen har vært et forsøk på å endre tyskernes transportvaner fra private til kollektive transportmidler. Håpet har vært å redusere klimagassutslipp og energiforbruk. Økt inflasjon har også vært en viktig faktor. På sensommeren har det vært en rekke demonstrasjoner med krav om at prosjektet videreføres til høsten.

Mange regioner og byer har tilbudt parkeringsmuligheter for dem som var villige til å la bilen stå i sommer. Paraplygruppa VDV, som representerer om lag 630 transportselskap i Tyskland, sier at ytterligere 10 millioner reisende har fått erstatning for merkostnaden etter å ha kjøpt ordinært månedskort for sommerperioden.

En stor undersøkelse fra VDV og jernbaneoperatøren Deutsche Bahn viser at 10 prosent av reisene med de billige månedskortene ville blitt gjennomført med bil ellers. De to største fagforeningene for jernbaneansatte i Tyskland har imidlertid klagd over at de svært travle togene har skapt stress og forsinkelser.