Ukrainske myndigheter: Har innledet offensiv i Kherson-området

Russiske soldater på vakt ved en kraftstasjon på Dnepr-elven i Kherson-regionen i mai. Mandag meldes det at ukrainske styrker har innledet sin ventede motoffensiv i området. Bildet er tatt under en pressetur organisert av Russland.

NTB

En talsperson for den ukrainske forsvarskommandoen bekrefter mandag at en offensiv mot russiske styrker sør i Ukraina har begynt.

Offensiven er særlig rettet mot byen Kherson, den eneste regionshovedstaden russiske styrker har lyktes med å innta i Ukraina.

The Guardian er et av mediene som gjengir en uttalelse fra Natalia Humenyuk, talsperson for Ukrainas sørlige kommando.

Systematiske angrep

Serheij Khlan i regionrådet i Kherson sier til ukrainske Pryamyi TV at dette er begynnelsen på en operasjon der det okkuperte området skal gjenerobres.

– Det har i dag vært kraftige artilleriangrep på fiendens posisjoner i hele det okkuperte området i Kherson-regionen, sier han.

Meldingene om en offensivt er så langt ikke verifisert fra uavhengig hold. Det har i flere uker vært meldt at ukrainske styrker har forberedt en motoffensiv i sør, blant annet med systematiske angrep mot bruer og ammunisjonsdepot i området.

Har «formet» slagmarken for en motoffensiv

Ukrainske styrker har drevet operasjoner for å «forme» slagmarken for en motoffensiv, sier to amerikanske embetsmenn med tilgang til etterretningsrapporter til CNN.

Såkalt forming av slagmarken er vanlig militær prosedyre før en offensiv og handler om angrep på våpensystemer, kommandosentraler, ammunisjonsdepoter og andre mål for å åpne for planlagt framrykking. USA mener at den ukrainske motoffensiven vil omfatte både luft- og bakkeoperasjoner.

CNN skriver at verken ukrainske eller amerikanske kilder vil si noe om det konkrete hovedmålet med den varslede motoffensiven, ut over at den er rettet mot Kherson. Byen har en viktig strategisk plassering ved den ukrainske svartehavskysten.