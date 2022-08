Vladimir Putin-talsmann avviser diskusjon om demilitarisert sone

NTB

Det er ingen diskusjon om å opprette en demilitarisert sone rundt atomkraftverket i Zaporizjzja, sier Vladimir Putins talsmann.

Putin-talsmann Dmitrij Peskov sier ifølge Ria Novosti at Russland vil samarbeide med teamet fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) som skal inspisere forholdene ved atomkraftverket, som er Europas største.

Samtidig avviser Peskov at det pågår diskusjoner om å skape en demilitarisert sone rundt kraftverket. Det er noe flere har tatt til orde for etter at sikkerhetssituasjonen der er blitt forverret.