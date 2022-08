Sverige gir ny milliardpakke til Ukraina

Utenriksminister Ann Linde (t.v.) Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba (midten) og statsminister Magdalena Andersson (t.h) holdt en felles pressekonferanse mandag. Foto: Jessica Gow / TT via AP / NTB

NTB

Sveriges statsminister Magdalena Andersson lover å gi en ny støttepakke til Ukraina. Pakken er verdt en milliard svenske kroner.

En halv milliard skal gå til militærstøtte, ifølge Aftonbladet.

Støttepakken ble kunngjort under den ukrainske utenriksministeren, Dmytro Kuleba, sitt besøk til Sverige mandag.

– Vi trenger våpen, våpen og mer våpen, sa han på en felles pressekonferanse med statsministeren og utenriksminister Ann Linde.

Kuleba er i Sverige nettopp for å be om støtte i krigen mot Russland. Han takker Sverige for deres innsats så langt.