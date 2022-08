Nasa vil sende opp månerakett tross utfordrende vær

Nasa er klar til å sende opp det første romskipet under navnet Artemis i Cape Canaveral i Florida. Bildet er tatt søndag 28. august. Foto: John Raoux / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Nasa vil mandag forsøke å sende opp et stort ubemannet romskip mot månen for første gang på 50 år. Dét til tross for kraftig lyn og tordenvær.