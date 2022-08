Oppskytingen av Nasas månerakett utsatt

Nasa er klar til å sende opp det første romskipet under navnet Artemis i Cape Canaveral i Florida. Bildet er tatt søndag 28. august. Foto: John Raoux / AP / NTB

NTB

Oppskytingen av Nasas månerakett mandag blir utsatt på grunn av skader på drivstofftanken etter et lyn og tordenvær søndag.

Neste mulighet for å få gjennomført oppskytingen er tidligst fredag.

I løpet av natt til mandag ble måneraketten fylt med drivstoff, en prosess som måtte pauses flere ganger fordi det ble oppdaget en lekkasje.

Søndag herjet et kraftig lyn og tordenvær over Cape Canaveral i Florida i USA, som er stedet for oppskytingen. Mandag ble det oppdaget en sprekk på drivstofftanken, men det er foreløpig uklart hva som har forårsaket skaden.

Oppskytingen skulle etter planen skje i løpet av et vindu på to timer mandag ettermiddag, cirka klokken 14.33 norsk tid.

Romskipet skal i løpet av seks uker fly rundt månen og tilbake. Det blir det første oppdraget med navnet Artemis, som er etterfølgeren til Apollo-oppdragene.