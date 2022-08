Fox News: Donald Trump kan snakke seg til straff

Donald Trump taler til et møte i America First-instituttet i juli. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

NTB

Donald Trumps tidligere favoritt-TV-kanal, Fox News, mener ekspresidenten kan snakke seg inn i problemer med sine anklager mot FBI.

Trump etterforskes av FBI for å ha tatt med seg graderte dokumenter hjem etter at han gikk av som president. Tidligere i sommer ransaket FBI-agenter Trumps hjem i Florida.

Fox News ' juridiske bidragsyter Andy McCharty mener FBI kjemper imot å offentliggjøre usladdede dokumenter i saken fordi det ikke er sikkert at det blir noen straffesak mot Trump.

Men ekspresidenten kan gjennom sine angrep presse FBI til å gjennomføre en straffesak mot ham, sier McCharty.

– Jeg tror at hvis han fortsetter å rakke ned på justisdepartementet og FBI, kan han snakke seg til en tiltale. De kan gå til justisministeren og si at hør her, han hudfletter oss og den eneste måten vi kan berge ryktet vårt på er å ha en rettssak, sier McCharty.