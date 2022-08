Afghanistan hevder Pakistan gir amerikanske droner luftrom

En amerikansk tjenesteperson lader en drone av typen MQ-1C Gray Eagle med raketter. USA brukte en slik drone til å likvidere al-Qaida-toppen Ayman al-Zawahri i Kabul i juli. Taliban-regjeringen hevder at Pakistan lar amerikanske droner ta seg inn i Afghanistan via pakistansk luftrom, og at dette er en «åpenbar krenkelse av Afghanistan» og landets luftrom. Foto: Jason Sweeney / U.S. Army via AP / NTB

