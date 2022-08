DR Kongo: Mange døde etter voldshendelser

NTB

Minst 18 mennesker er drept i voldshendelser i helgen i østlige deler av Kongo, opplyser militære og lokale kilder.

Over 120 militser streifer rundt i de urolige østlige områdene, og det er hyppige angrep på sivile. To soldater var blant de drepte siden fredag.

– Vi har nettopp mistet en modig soldat, drept i et angrep på vår stilling i den nordlige utkanten av byen Butembo av Mai-Mai-militsmenn, sier en militærleder i Nord-Kivu-provinsen.

Lederen, som ikke ønsket å bli navngitt, sa at to medlemmer av militsen ble drept.

Seks gullgruvearbeidere ble drept og halshogd i nordøstlige Ituri-provinsen søndag av opprørere fra Codeco-gruppen, opplyste myndighetene provinsen til AFP.

Codeco – som står for Cooperative for the Development of the Congo – er en politisk-religiøs sekt som hevder å representere interessene til den etniske gruppen lendu. Den regnes som en av de dødeligste militsene og beskyldes for å stå bak etniske massakrer i Ituri.