Gassforsyningen øker raskere enn ventet i Tyskland

NTB

De tyske gasslagrene fylles raskere enn regjeringen har kunnet håpet på. Det kan gi Europas største økonomi et lite pusterom.

Lagringsnivåene var på 81,78 prosent av full kapasitet torsdag, og forventningen var at man ville nå 82,2 prosent fredag, viser en rapport som ble kunngjort søndag.

De siste ukene har Tyskland kjempet for å fylle opp lagrene sine, og arbeidet har gått bedre enn ventet. Det opprinnelige målet var at man skulle nå 75 prosent av full kapasitet innen september. Nå ligger Tyskland an til å kunne fremskynde målet for 1. oktober, som var 85 prosent, til begynnelsen av september. Innen 1. november er målet å ha oppnådd et nivå på 95 prosent av full kapasitet.

– Lagringsenhetene fylles opp raskere enn ventet, kommenterer finansminister Robert Habeck overfor Der Spiegel.

Med 100 prosent vil tysk lagringskapasitet tilsvare 256 terawattimer, som er omtrent en firedel av Tysklands årlige forbruk, ifølge bransjeforeningen Ines.

Samtidig fortsetter arbeidet med å finne andre energikilder etter at Russland kuttet ned på gassleveranser. Ifølge Finansdepartementet var bare 9 prosent av det tyske forbruket i august basert på russisk gass. Det lave nivået skyldes delvis at det brukes lite energi i den varme sommermåneden.