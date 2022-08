Ukraina: Millioner av tonn korn sendt via Donau

Ukraina eksporterer nå mer korn via elvehavner ved Donau enn på noe tidspunkt tidligere i krigen, opplyser myndighetene. Foto: Efrem Lukatsky/AP photo/NTB

NTB

Det sendes nå mer korn via Donau enn på noe tidspunkt siden krigen startet for et halvt år siden, ifølge ukrainske myndigheter.