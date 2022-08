Ukraina: Russiske angrep nær Zaporizjzja

NTB

Russisk rakett- og artilleribeskytning har truffet områder rundt elven Dnepr i nærheten av atomkraftverket Zaporizjzja, opplyser ukrainske myndigheter.

Byene Nikopol og Marhanets, som begge kontrolleres av Ukraina og ligger om lag ti kilometer fra atomkraftverket Zaporizjzja, har blitt angrepet, sier Valentyn Reznitjenko, guvernør i Dnipropetrovsk-regionen

Tung beskytning natt til søndag gjorde at deler av Nikopol mistet strømmen, og i Marhanets ble et titall bolighus delvis ødelagt. I byen Zaporizjzja, som ligger om lag 40 kilometer fra atomkraftverket, ble to personer såret i angrepene.

Det russiske forsvarsdepartementet sier ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax at ukrainske styrker har skutt mot områdene rundt Zaporizjzja det siste døgnet.

Ingen av opplysningene er bekreftet av uavhengige kilder.

Lenger øst i Ukraina har de strategisk viktige byene Kramatorsk og Slavjansk blitt beskutt, ifølge Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko.