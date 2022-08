Seks omkom i lastebilpåkjørsel i Nederland

NTB

Seks personer omkom og sju ble skadd da en lastebil kjørte ut av veien og rett inn i en nabolagsfest utenfor Rotterdam i Nederland lørdag kveld.

Lastebilen, som tilhører et spansk transportselskap, kjørte av veien og inn på en slette der mange folk var samlet til en utendørs nabolagsfest i byen Zuidzijdedijk sør for Rotterdam.

Søndag formiddag bekrefter nederlandsk politi overfor TV-kanalen NOS at seks personer har omkommet som følge av tragedien.

I tillegg er sju personer skadd, hvorav tilstanden til en av dem er alvorlig.

Sjåfør pågrepet

Sjåføren, en 46 år gammel spansk mann, er pågrepet og blir avhørt av politiet. Han kom selv uskadd fra hendelsen.

Politiets talsperson Mirjam Boers sier at mannen ikke er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Det pågikk sent lørdag kveld tekniske undersøkelser av lastebilen.

Omstendighetene rundt hendelsen er uklare. Ifølge politiet sto lastebilen stille ved en voll før ulykken, før den av ukjente årsaker begynte å kjøre. I bunnen av vollen foregikk nabolagsfesten, som lastebilen braste inn i 18-tiden.

– Så føtter under lastebilen

– Det var som om vi var i en film. Vi så folk som ble meiet ned, og føtter som stakk ut under lastebilen. Det vil vi huske for alltid,, forteller et ektepar som var til stede til TV-kanalen.

– Alle hadde panikk og prøvde å hjelpe. Nødetatene var der, men det var fryktelig mange skadde, forteller en annen kvinne til den nederlandske radiokanalen Rijnmond.

Ifølge NOS var det flere hundre påmeldinger til nabolagsfesten. Det er foreløpig ingenting som tyder på at det er snakk om terror. NOS har tidligere omtalt det som en ulykke.