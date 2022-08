Tekst-TV er gammel teknologi som ble innført i Norge på 1980-tallet. I dag har nyheter på mobil og internett overtatt behovet for folk flest. Men i Nederland protesterte TV-seere da en regional TV-stasjon ville legge ned tilbudet der. Bildet viser NTBs TV-avis fra 1984. Foto: NTB / NTB

NTB

Tekst-TV lever videre i Nederland etter at innbyggere i Haag overtalte en TV-stasjon til å videreføre tilbudet i en tid der man lett kan få nyheter på mobilen.

Den regionale kringkasteren Omroep West kunngjorde lørdag at den planlagte nedleggingen av tekst-TV er avlyst. Det skyldes at rundt 1.000 seere skrev eller ringte til stasjonen med bønn om at tilbudet måtte fortsette.

– Dere har overbevist oss, skriver sjefredaktør Henk Ruijl på kanalens nettsted.

Han lover at tekst-TV-tilbudet skal fortsette, selv når det må kjempe mot mer populære plattformer som Tiktok og Instagram.

Støtteerklæringen kom ikke bare fra seere, men også folk som skrev på vegne av sine foreldre og naboer. Også innsatte i fengsler oppfordret stasjonen til å fortsette med tilbudet.

Det viser seg at mange har sett på tekst-TV som en viktig tilknytning til omverdenen, uttaler Ruijl, som sier at stasjonen hans ikke hadde noen måte å vurdere hvor populær tjenesten var før beslutningen om å stenge den ble tatt.

Tekst-TV er en teknologi som ble tatt i bruk i utlandet på 1970-tallet. I Norge ble tekst-TV lansert av NRK på begynnelsen av 1980-tallet.