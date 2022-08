Fyrverkerishow i Budapest etter værbom

Fyrverkeri farget himmelen over Donau i Budapest lørdag, en uke etter at arrangementet skulle ha blitt holdt. Foto: Peter Lakatos / MTI / AP / NTB

NTB

Titusener møtte opp for å se på Europas største fyrverkerishow i Budapest lørdag. Det skulle ha funnet sted forrige helg, men ble avlyst da det ble meldt regn.

Forrige helgs avlysning skjedde som følge av en værmelding der det het at hovedstaden høyst sannsynlig kom til å bli rammet av kraftig regnvær.

Andre deler av Ungarn ble rammet av uværet, men i Budapest uteble regnet.

Det førte til at myndighetene mandag sparket to av lederne i Ungarns meteorologiske institutt.

Statsminister Viktor Orbans stabssjef Gergely Gulyas sier at oppsigelsene er knyttet til værmeldingen 20. august, og at dette var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Instituttet hadde tidligere kommet med prognoser som ikke holdt vann, påpeker regjeringen.

Onsdag utpekte regjeringen et av instituttets økonomisjefer som ny midlertidig leder. Av 19 ledere i instituttet var han den ene av to som ikke skrev under på et brev med krav om at de to som hadde fått sparken, måtte bli gjeninnsatt.