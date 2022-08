Frankrike og Algerie innleder ny æra

Frankrikes president Emmanuel Macron og Algeries president Abdelmadjid Tebboune tok hverandre i hendene etter å ha skrevet under på en avtale om samarbeid lørdag. Foto: Ludovic Marin / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Frankrike og Algerie har skrevet under på en erklæring som skal åpne en ny æra for samarbeid etter flere måneder med dårlig forhold mellom de to landene.