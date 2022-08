Den russiske spionen Olga Kolobova lurte Nato trill rundt: Ble avslørt da hun plutselig forsvant

Olga Kolobova ga seg ut for å være smykkedesigner. Hun opererte under det falske navnet Maria Adela Kuhfeldt Rivera. Denne Facebook-profilen skal ha dukket opp under Bellingcats etterforskning. (Twitter)

I ti år skal den russiske kvinnen ha infiltrert Nato og hatt sosial omgang med høytstående militære i fiendens leir. Hun innledet også intime forhold med Nato-offiserer.

Den utrolige historien brettes ut av Bellingcat, et nettbasert journalistkollektiv som jobber med å avsløre kritikkverdige forhold.

Olga Kolobova ga seg ut for å være smykkedesigner. Hun opererte under det falske navnet Maria Adela Kuhfeldt Rivera.Hun snakket flytende engelsk og italiensk, men var i realiteten datter av en oberst i det russiske militæret.

Hun beskrives som en vakker og attraktiv kvinne som lett fikk kontakt med menn, Hun sjarmerte seg inn på steder hvor hun ikke hørte naturlig til.

Da hun innledet nye bekjentskap skal hun ofte ha gitt uttrykk for at hun følte seg ensom, og fortalte at hun kom fra en voldelig familie. Dermed vant hun sympati og fikk mennesker til å åpne seg og gi henne sin støtte.

Datet Nato-offiserer – deltok på fester og ball



Mens alle trodde Olga Kolobova var en uskyldig designer, jobbet hun i virkeligheten på oppdrag av Russlands GRU, den hemmelige etterretningstjeneste. Vladimir Putin var også tilknyttet GRU i flere år før han ble Russlands president.

Etterforskningsnettstedet Bellingcat fant ut hennes egentlig identitet blant annet ved å bruke en programvare for å matche bilder. De skal også ha brukt lekkede passasjerlister fra flyselskaper. Dermed klarte de til slutt å spore henne opp, skriver blant annet New York Post og Daily Mail.

Den russiske kvinnen skal ha fått innpass på celebre fester og ball hvor også NATO-offiserer var invitert. Her kunne hun skape sitt eget nettverk av kontakter, som hun pleiet godt. En NATO-offiser skal ha innrømmet å ha datet den russiske spionen.

Drev smykkebutikk nær Nato-hovedkvarter



Vladimir Putin sammen med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu (t.v) og FSB-sjef Alexander Bortnikov. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB

Hun skal ha dessuten ha engasjert seg i den lokale Lions Club, og brukte dette medlemsskapet som en brekkstang til å få kontakt med NATO-ansatte.

Dette spillet skal ha pågått over en tiårsperiode uten at noen fikk tilstrekkelig mistanke til å avsløre hennes egentlig identitet og hemmelige oppdrag.

Kolobova, som hun kalte seg, drev en smykkedesignerbutikk i Napoli hvor Nato har en av sine viktigste kommandosentraler, Allied Joint Force Command.

Napoli er den største og viktigste byen i Sør-Italia og hovedstad i Storbyområdet Napoli og regionen Campania. Byen har om lag en million innbyggere og er Italias tredje største.

Nato-oberst fikk mistanke, så forsvant hun sporløst



Først da den daværende generalinspektøren for de amerikanske sjøstyrkene i Europa og Afrika, oberst Sheila Bryant, ble mistenksom overfor kvinnens historie og påståtte bakgrunn, skal kolleger ha blitt bedt om å begrense hennes tilgang til svært konfidensiell militær informasjon.

I 2018 forsvant Maria Adela Kuhfeldt Rivera, som hun egentlig heter, helt plutselig. Siden har ingen sett henne. Agenten eier blant annet to luksusleiligheter i Moskva.

Bellingcat har sammen med avisene Der Spiegel, The Insider og La Repubblica satt sammen et puslespill av bevis som beviste Olga Kolobovas identitet som agent for den russiske militære etterretningstjenesten GRU, skriver Expressen.

Nato var ikke klar over at det var en spion i egne rekker



Basert på intervjuene som er gjennomført ser det ut til at NATO ikke var klar over at en russisk agent hadde infiltrert deres rekker.

Bildet som «Maria Adela» hadde brukt som Facebook-profil, hadde også Olga brukt som profilbilde på WhatsApp. «Maria Adela» hadde også lagt ut bildet på sin Instagram-side, skriver Bellingcat.

Nå rulles den pikante spionhistorien opp samtidig som forholdet mellom Russland og Nato er på sitt kaldeste noensinne, og den russiske angrepskrigen mot Ukraina pågår for fullt.

