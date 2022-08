Flere døde i Nederland etter at lastebil kjørte inn i en nabolagsfest

Et stort antall ambulanser er på stedet og driver redningsarbeid, skriver politiet på Twitter.

NTB

Minst tre mennesker mistet livet og flere andre ble skadd da en lastebil kjørte ut av veien og rett inn i en gruppe folk i Nederland, melder politiet.

Omstendighetene rundt hendelse er uklare, men nettstedet nos.nl omtaler det som en ulykke og skriver at det eksakte tallet på ofre er uklart, men at det er snakk «om flere enn to døde».

Lastebilen kjørte av veien og endte opp på en slette der mange folk var samlet til en utendørs nabolagsfest.

Hendelsen skjedde lørdag kveld i Nieuw-Beijerland sør for Rotterdam.

Saken oppdateres