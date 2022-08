Ukrainsk etterretning: Russland har 45 prosent av sine missiler igjen

I dette utdelingsbildet tatt fra video utgitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste torsdag 25. august 2022, skyter russiske Malka-artillerisystemer fra et ikke avslørt sted i Ukraina. (Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP)

Russernes voldsomme bombardement mot militær og sivil infrastruktur i Ukraina natt og dag er i ferd med å tømme ammunisjonslagrene.

– Russland har for tiden ikke mer enn 45 prosent av missilene de hadde før starten av fullskala krigen. Russland har en vanskelig situasjon med sine Kalibr-missiler, og har bare omtrent 20 prosent eller enda mindre igjen av sine ballistiske Iskander-raketter.

Det opplyser en representant for Ukrainas forsvarsdepartements etterretningsdirektorat, Vadym Skibitskyi, til nyhetsbyrået RBK Ukraine, skriver Kyiv Independent.

Mange av Russlands mest avanserte raketter inneholder komponenter levert av vestlige selskap. Nå er denne eksporten strupet, noe som betyr at russerne må finne leveranser fra andre land dersom det er mulig. Samtidig kommer det rapporter om at utrangert utstyr fra flere tiår tilbake settes inn på slagmarken.

Russland fyrer av 70.000 artillerirunder hver dag



– De som invaderer vil dø som dugg på solen, og vårt forsvar er og vil være denne solen. Dagen vil komme når russiske styrker forlater Ukraina, advarer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Den russiske angrepskrigen tærer hardt på Russlands våpenlagre. Enorme mengder artilleri går opp i røyk hver eneste dag. På det meste skal russisk artilleri avfyre 70.000 salver i døgnet, ifølge blant andre New York Times. Dette er mange ganger mer enn hva ukrainske styrker rår over, og har vært noe av årsaken til at at russerne har hatt overtaket i krigen.

I slutten av juli meldte det britiske forsvaret at Russland hadde økt bruken av luftvernraketter mot bakkemål i Ukraina på grunn av mangel på bedre egnede våpen.

– Det er stor fare for at disse våpnene bommer på sine tiltenkte mål og rammer sivile siden rakettene ikke er egnet til denne rollen, og mannskapene som bruker dem har lite trening i denne typen oppdrag, het det i den britiske rapporten.

HIMARS er blitt en «gamechanger»



Den ukrainske generalen Oleksij Hromov har tidligere uttalt at russiske styrker bruker unøyaktige raketter fra gamle sovjetlagre i over 50 prosent av sine angrep.

Etter at Ukraina mottok langtrekkende og mer presise vestlige våpen, spesielt fra USA og Storbritannia, har den militære ubalansen jevnet seg ut. Det amerikanske HIMARS-systemet blir ofte trukket fram som en «gamechanger» i krigen.

Med dette våpnene har Ukraina kunnet angripe russiske styrker langt bak frontlinjen og på den måten ramme russerne hardt der de er mest sårbare, nemlig logistikk og forsyningslinjer.

Ukrainske soldater sjekker koordinatene på et kart før de skyter med selvgående artilleri mot russiske styrker ved en frontlinje i Kharkiv-regionen, Ukraina, onsdag 27. juli 2022.

Slår ut russiske våpenlagre og kommandoposter



Vestlige våpnene brukes nå med stor effektivitet både i Øst- og Sør-Ukraina. Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet slår ukrainske raketter og artilleri ut russiske kommonadoposter, ammunisjonslagre, strategiske viktige bruer og våpensystemer hver eneste dag, i tillegg til et stort antall drepte soldater.

Dersom disse opplysningene stemmer betyr det alvorlige tilbakeslag for den russiske angrepsstyrken. Nøkkelen til å stanse russernes fremmarsj og muligheten til å ta tilbake tapt territorium ligger i å angripe russerne der de er mest sårbare.

Angrepene mot Krimhalvøya skal også ha sendt sjokkbølger langt inn i Kreml-ledelsen. På Krim følte russerne trygge inntil for kort tid siden, men nå slår ukrainske spesialstyrker og motstandsgrupper i de okkuperte byene til med full kraft, og på stadig nye og overraskende steder.

Russerne sender tyngre våpen til Krimhalvøya



Nå kommer det rapporter om at russerne sender store styrker til Sør-Ukraina. Bare de siste dagene skal det ha blitt observert kolonner med tungt militært utstyr. Russerne har også satt opp en rekke kontrollposter inn og ut av Krim i jakten på fiendtlige enheter, melder blant andre Kyiv Independent.

Senest 26. august skal det ha blitt gjort nye observasjoner av russiske stridsvogner, haubitser, selvgående artilleri, kampvogner for infanteri, drivstofftanker og annet utstyr ble ved Taman jernbanestasjon ikke langt fra den russiskbygde Krimbroen over Kerch-stredet.

Pentagon: USA vil levere NASAMS til Ukraina



Her prøveskytes amerikanske Himars-raketter.

Samtidig fortsetter strømmen av vestlige våpen inn i Ukraina. Ifølge Pentagon er det bestemt å sende NASAMS til Ukraina. Dette luftvernsystemet skal være svært tilpasningsdyktig og gi beskyttelse mot droner, kryssermissiler, helikoptre og fly.

Russland skal nylig ha mottatt hundrevis av iranske droner. Det er uklart om Russland har begynt å bruke dronene i Ukraina, rapporterer Associated Press, som som siterer vestlige etterretningstjenestemenn, men dronene ser ut til å være operative og klare til bruk.

Britisk forsvarssjef: – Russland vil aldri kunne erobre hele Ukraina

Den britiske forsvarssjefen Tony Radakin sa allerede i midten av juni at Russland hadde mistet 25 prosent av landets bakkestyrker i Ukraina, og at Russland var militært og strategisk svekket etter å ha lidd store tap.

– Dette er en forferdelig tabbe av Russland. Strategisk har landet tapt allerede. Russland er nå i ferd med å gå tom for både soldater og avanserte raketter og vil aldri kunne erobre hele Ukraina, sa den britiske forsvarssjefen, ifølge Sky News.

Lørdag kom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy med en ny advarsel til de russiske okkupantene.

– De som invaderer vil dø som dugg på solen, og vårt forsvar er og vil være denne solen. Dagen vil komme når russiske styrker forlater Ukraina. Ukrainske soldater vil ødelegge okkupantenes potensial steg for steg, og dagen vil komme da fienden vil dø i Zaporizhzhia, i sør, øst i landet og på Krim, sa Zelenskyj.

