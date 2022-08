Zelenskyj advarer om fortsatt farlig situasjon ved atomkraftverk

En russisk soldat holder vakt på et område tilhørende atomkraftverket Zaporizjzja. Arkivfoto: AP / NTB

NTB

Ukrainas president advarer om at situasjonen fortsatt er farlig ved det beleirede atomkraftverket Zaporizjzja sør i Ukraina.

– Jeg vil understreke at situasjonen fortsatt er svært risikabel og farlig, sier Zelenskyj i sin daglige videotale natt til lørdag.

– Enhver gjentakelse vil nok en gang føre til at atomkraftverket står på randen av katastrofe, sier presidenten.

Zelenskyj gjentar også sin oppfordring om at internasjonale eksperter må få inspisere anlegget, og om at russiske styrker som okkuperer kraftverket, må trekke seg ut.

Skogbranner i området gjorde at strømmen til kraftverket ble kuttet torsdag. Det førte igjen til hastenedstenging av to av atomkraftverkets reaktorer. Kraftverket fikk tilbake strømmen senere samme dag, men de to reaktorene ble først koblet på igjen fredag.

Zelenskyj sa tidligere fredag at verden så vidt unnslapp en atomkatastrofe. Han hevdet at det var russiske granatangrep som førte til skogbrannene, mens russiske myndigheter legger skylden på ukrainske styrker.