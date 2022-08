Lake Mead-tørken avdekker mafiaens grusomme hemmeligheter

Reservoaret utenfor Las Vegas i Nevada har nådd nye rekordlave nivåer i løpet av sommeren. På den blottlagte havbunnen av Lake Mead ser flere av mafiaens hemmeligheter omsider dagens lys.

Lake Mead er USAs største vannreservoar, 48 kilometer sørøst for Las Vegas. Den sikrer vann til 40 millioner amerikanere i delstatene Nevada, California, Arizona samt deler av Mexico. Men etter ekstreme temperaturer og tørke over flere tiår, samtidig som det har vært overforbruk av vannet, har reservoaret krympet og krympet til stadig nye bunnrekorder.

Ifølge Euronews er nivået til reservoaret nå på kun 27 prosent av full kapasitet, det laveste den har vært siden det menneskeskapte reservoaret ble fylt opp i 1930-årene. Vannstanden har enkelte steder falt så mye som 50 meter og med vannet borte, dukker det opp gamle hemmeligheter.

– Dette vannet har vært en dumpeplass i lang, lang tid, sier dykker Bill Bradley til Euronews.

– Jeg får ikke fisk her lengre. Uansett hvor jeg drar dukker det opp lik, fortviler den lokale fiskeren Freddy Ramos til NBC News.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

– Jeg får ikke fisk her lengre. Uansett hvor jeg drar dukker det opp lik, fortviler den lokale fiskeren Freddy Ramos om vannforholdene i Lake Mead. Vannet har sunket over 50 meter de siste drøye 20 årene. Les mer Lukk

Flere lik funnet

Siden mai har det blitt funnet levninger etter minst fem personer i reservoaret. For to av dem er hovedteorien at de druknet som følge av en ulykke, men for minst én mistenker man et helt annet endelikt.

Geoff Schumacher, visepresident i mafiamuseet i Las Vegas sier til AP at mafiaen i byen ikke var fremmed for å gjemme lik i tønner for deretter å dumpe dem i sjøen. Les mer Lukk

Inne i en delvis nedgravd og utrustet metalltønne på det som inntil nylig var havets dyp ble det funnet levninger etter en mann med et skytehull i hodet. Ifølge etterforskerne har han blitt kastet i vannet enten sent på 1970-tallet eller tidlig på 1980-tallet. Dette ut fra restene av klærne han hadde på seg.

– En slik tønne fremstår som et sikkert kjennetegn på et mafiadrap, sier Geoff Schumacher, visepresident i mafiamuseet i Las Vegas til nyhetsbyrået AP. Mafiaen var ikke fremmed for å gjemme lik i tønner for deretter å dumpe dem i sjøen.

– Mafiaen trodde ingenting kunne stoppe dem

Gjennom sommeren er det funnet flere lik, men ingen med like klare koblinger til mafiaen. 17. august ble det også funnet et våpen ikke langt fra tønna. Politiet i Las Vegas har fortsatt ikke slått fast om dette var våpenet som drepte mannen i tønna.

Lokale eksperter har noen teorier om hvem mannen var. Det var trolig enten en kokainsmugler, en spilleautomat-svindler eller en kasinovert. De to første vet man at forsvant etter at de skal ha forsøkt å lure mafiaen i Las Vegas.

– Mafiaen på 70– og 80-tallet var mye mer arrogante. De trodde de styrte byen og at ingenting kunne stoppe dem, sier Michael Green, historiker og ekspert på mafiaen i Las Vegas til Euronews.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Ifølge Euronews er nivået til reservoaret nå på kun 27 prosent av full kapasitet, det laveste den har vært siden det ble fylt på i 1930-årene. Vannstanden har enkelte steder falt så mye som 50 meter. Les mer Lukk

Fortsatt mange lik i sjøen

Både politiet og andre eksperter forventer at man vil finne flere lik i reservoaret etter hvert som vannet fortsetter å trekke seg tilbake.

– Det er mange lik som fortsatt ikke er funnet på bunnen av Lake Mead. De fleste er nok legitime drukningsofre, men jeg er sikker på at det er noen forbryterske tilfeller der ute. Jeg er sikker på at det er flere, sier Steve Schafer til Las Vegas Review Journal.

Han er blant de frivillige som har undersøkt den stadig større nyoppdagede tørrlagte havbunnen, samt bruker dypvannssonarer for å undersøke den fortsatt skjulte delen av havbunnen. en jobb han har gjort siden 2013.

– Vi gjør det for å gi noe tilbake til familiene. Familiene til de druknede ønsker at levningene blir funnet så de får en grav å gå til og en avslutning, sier han.