Medvedev: – Invasjonen av Ukraina er ment å forhindre tredje verdenskrig

– Dersom Ukraina hadde fått bli med i NATO, og banet vei for en antatt vestlig militæroperasjon mot Russland, så ville tredje verdenskrig vært et faktum, mener Dmitry Medvedev.

Russlands tidligere statsminister Dmitrij Medvedev forklarer Russlands brutale krigføring på ukrainsk jord som et forsøk på å unngå at verden kastes ut i en ny, total verdenskrig.

Medvedev som i dag fungerer som det russiske sikkerhetsrådets nestleder, regnes som en av Vladimir Putins viktigste støttespillere i Kreml.

Det er i et intervju med det franske TV-nettverket La Chaîne Info at Medvedev, som også har vært president i Russland, kom med den oppsiktsvekkende uttalelsen, skriver den uavhengige nettavisa Meduza.

– Det mest beskjedne alternativet

– Russlands spesielle operasjon i Ukraina representerer det mest beskjedne alternativet som er tilgjengelig for Moskva, sier Medvedev.

Han begrunner sitt utspill med at dersom Ukraina hadde fått bli med i NATO, og banet vei for en antatt vestlig militæroperasjon mot Russland, så ville tredje verdenskrig vært et faktum.

Ved å invadere nabolandet mener den russiske strategen at et slikt scenario kunne unngås.

Medvedev hevder i intervjuet at russiske tropper kun retter seg mot Ukrainas militære og derfor unngår en mer omfattende ødeleggelse av ukrainsk infrastruktur, og at de dermed sparer sivile liv.

Vil ty til atomvåpen dersom den russiske statens eksistens er truet



Uttalelsen står i grell kontrast til de enorme ødeleggelsene som russiske styrker har påført Ukraina, og de betydelige lidelsene sivilbefolkningen er utsatt for.

– Ukrainas infrastruktur ville blitt fullstendig ødelagt, dets beslutningssentre, dets statlige myndigheter, og så videre. Vi gikk ikke den veien, sier Medvedev.

I samme intervju gjør Medvedev det klart at Russland for øyeblikket ikke har grunnlag for å bruke atomvåpen, men understreker at Moskva vil ty til atomvåpen dersom Russland angripes med denne typen våpen først, og dermed truer den russiske statens eksistens.