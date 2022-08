Kvinne og barn skutt og såret i Sverige

NTB

En kvinne og et barn er sendt til sykehus etter å ha blitt truffet av skudd i Eskilstuna, opplyser svensk politi.

Ifølge opplysninger avisa Expressen har fått, ble de to truffet mens de var på en lekeplass i bydelen Årby i 19-tiden fredag.

Politiet bekrefter at det har vært en skuddløsning og at to personer er truffet.

– Vi har to bekreftede ofre, som er på vei til eller framme på sykehus. De har skuddskader. Det er en kvinne og et lite barn som er truffet, sier politiets pressetalsmann Johnny Gustafson til avisa. Tilstanden til kvinnen og barnet er ikke kjent, heller ikke alderen på de to.

Hendelsen etterforskes som drapsforsøk.

Ifølge Expressens opplysninger er de to trolig tilfeldige ofre. Politiet vil ikke kommentere den opplysningen.

Det skal ha blitt løsnet flere skudd, og etter det Expressen erfarer, er vinduer og dører på bygninger i området, truffet av skuddene.

Politiet jobbet fredag kveld med å sikre området, avhøre vitner og lete etter en eller flere gjerningspersoner.

Det har ifølge Expressen vært flere skyteepisoder i området den siste tiden.