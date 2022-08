Vurderer å fjerne lettkledd-bilder etter sjokkavsløring om reiselivskongen Simon Spies

Danmark:

Det danske bildebyrået Ritzau Scanpix vurderer å fjerne bilder av reiselivskongen Simon Spies og hans «morgenbolledamer» etter anklager om mishandling og utnytting av unge jenter.

Simon Spies var kjent for sin grenseløse framferd og interesse for unge jenter. Han grunnla det store reiselivsselskapet Spies Rejser i 1956 og døde av leversykdom i 1984, 62 år gammel. Han ble ofte kalt for «Danmarks reisekonge».

Petter Stordalen kjøpte opp reiseselskapet i 2021.

«Morgenbolledamerne»

DR-dokumentaren «Spies og morgenbolledamerne» avdekket mandag hvordan Spies-direktøren betalte sine unge kvinnelige ansatte for såkalte seksuelle tjenester og for å utøve vold mot dem.

Det er tidligere ansatte, deriblant kvinner som på 60- og 70-tallet hadde forhold til ham, som forteller om Spies' framferd. De fleste av dem var den gang mellom 15 og 18 år gamle.

– Når de ble for gamle, ville noe annet eller ikke var gode nok, ble de jo bare skiftet ut med noen andre, forteller Lise Lotte Breeden, som den gang var direktørlærling i Spies Rejser, i dokumentaren til den danske kanalen.

Betalte for å utøve vold

Janni og Simon Spies giftet seg i 1983. Da var hun 20 år og han 61 år gammel. Hun overtok reisebyrået etter hans død. Les mer Lukk

Reiselivskongens tidligere ansatte og nære venner fortalte i dokumentaren at Spies tilbød de unge jentene betaling for å utøve vold. Det var snakk om mellom 10.000 og 35.000 danske kroner om han fikk lov til å gi dem bank eller brekke armene deres.

Ifølge Charlotte Nielsen, en av de tidligere «morgenbolledamerne», var det godt kjent at man kunne tjene penger hvis man lot ham gi en juling og blåmerker.

– Han skulle jo overskride grenser. Han var ekstremt grenseoverskridende, sa hun i dokumentaren. Han giftet seg i 1983 med 40 år yngre Janni Brodersen. Hun arvet selskapet da han døde ett år senere.

Går gjennom arkivene

Det er flust av bilder av Spies og de unge, gjerne lettkledde jentene tatt på 1960– og 70-tallet. Etter avsløringene i dokumentaren varsler det danske nyhets– og bildebyrået Ritzau Scanpix at de vil gå gjennom sine arkiver for å se om det er bilder som skal enten fjernes helt eller maskeres, ifølge danske Journalisten.

– Vi er nødt til å se på det. Vi må få et overblikk over materialet og se hva slags karakter det har, sier Kristian Djurhuus, redaksjonssjef ved Ritzau Scanpix til Journalisten.

Simon Spies Plads vandalisert

Blant de andre konsekvensene av dokumentaren er at noen i Spies hjemby Helsingør har revet ned skiltene på det som heter Simon Spies Plads. Etter dokumentaren har ordføreren i Helsingør, Benedikte Kiær, tatt til orde for en debatt om plassen fortsatt skal bære hans navn.

– Dette har jo skjedd i vår samtid og derfor er det relevant å drøfte var vi skal gjøre med plassen. Det er jo, og var også på den tiden ulovlig det han har gjort. Det er misbruk av ganske unge jenter, hallikvirksomhet og vold mot betaling, sier hun til TV 2 Lorry.