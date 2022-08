Macron sier gassavtale med Algerie hjelper Europa

På en pressekonferanse med Algeries president Abdelmajid Tebboune sa Macron at gassavtalen mellom Algerie og Italia er viktig.

NTB

Det er positivt at Algerie har inngått en gassavtale med Italia, sier Frankrikes president Emmanuel Macron.

Avtalen kom på plass forrige måned, og enkelte hevder at Frankrike er i konkurranse med i Italia om gasstilgangen.

På besøk i Algerie sier Macron imidlertid at avtalen er «bra for Italia og bra for Europa».

Han sier avtalen hjelper Europa med variasjon i gassforsyningsmiksen. For tiden forsøker Europa å frigjøre seg fra avhengigheten av russisk gass.

Macron er på et tre dager langt besøk i Algerie der han forsøker å bedre det anstrengte forholdet mellom de to landene.