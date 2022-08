Lukasjenko sier belarusiske fly kan bære atomvåpen

NTB

Belarus' leder Aleksandr Lukasjenko sier landet kan forsvare seg mot trusler fra Vesten og sier deres Su-jagerfly kan bære atomvåpen.

– De må forstå at ingen helikoptre eller fly kan redde dem hvis de eskalerer dette. Putin og jeg snakket en gang om atomvåpen. Tror du alt vi gjorde var å snakke? Alt er klart, sier Lukasjenko ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

Lukasjenko er Putins nære allierte, og Belarus er underlagt sanksjoner for sin rolle i krigen i Ukraina. Russland gikk delvis til angrep fra belarusisk territorium.

Russland er blitt anklaget for å true Vesten med atomvåpen i tiden etter angrepet på Ukraina. Lukasjenko har tidligere sagt at Vesten truer Belarus og truet med å bruke militærmakt for å forsvare seg mot det.

Det er imidlertid ingenting som faktisk tyder på at land i Vesten ønsker å angripe Belarus eller Russland.