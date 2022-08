Eksiliranere saksøker Irans president før FN-møte

En gruppe eksiliranere saksøker president Ebrahim Raisi og mener han ikke har immunitet i USA dersom han kommer til FNs hovedforsamling i høst. Arkivfoto: Vahid Salemi / AP / NTB

NTB

En gruppe eksiliranere har levert inn et søksmål i New York mot Irans president Ebrahim Raisi, med håp om at han blir pågrepet når FNs hovedforsamling møtes.