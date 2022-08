Dansk militæranalytiker: – Russland er ikke farligere nå enn før krigen

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg presser på for at europeiske medlemsland skal øke sine forsvarsbudsjetter i kjølvannet av den økte trusselen fra Russland. Dansk ekspert kjøper ikke argumentasjonen. Foto: AP / NTB

Nylig sa Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg at vi lever i en farligere verden, etter Russlands invasjon av Ukraina. Det gir ikke mening, hevder dansk ekspert.

– Den brutale realiteten er at når vi står overfor Russlands militære opprustning og deres vilje til å bruke makt mot naboer, så er det en nødvendighet å investere mer i forsvar, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til Sky News.

– Verden er farligere

Budskapet stemmer godt overens med det Stoltenberg sa under sin tale under åpningen av AUFs sommerleir på Utøya tidligere i august.

– Om Putin enda en gang ser at han kan bruke militærmakt for å få det som han vil, slik som han på mange måter gjorde i Georgia i 2008. Eller da Russland tok Krim halvøya fra Ukraina i 2014, da er lærdommen at selv om vi protesterer og mobiliserer så vinner han til slutt, og han får det som han vil. Da blir også verden farligere for oss, sa Stoltenberg.

Men det er ikke alle som kjøper generalsekretærens retorikk. Den danske lektoren og militæranalytiker ved Forsvarsakadamiet, Peter Viggo Jakobsen, mener Russland ikke har blitt farligere for Nato etter invasjonen i Ukraina 24. februar.

– Hvis du spør meg, sett med snevre, egoistiske, danske øyne: Er Russlands militære blitt et større problem for Danmark i dag, enn det var 23. februar? så er mitt svar et rungende nei, sier Jakobsen til danske Ekstra Bladet.

Russlands president Vladimir Putin under en seremoni ved den ukjente soldats grav i Moskva 22. juni. Dansk ekspert mener ikke Russland utgjør en større trussel mot Nato nå enn før krigen.

– Aldri turt å angripe Nato

Jakobsen sier til avisen at «mens Putin ødelegger krigsmaskinen sin i Ukraina» så har forsvarsalliansen lite å frykte.

– Han har jo aldri turt å angripe et Nato-land. Hvis Nato handler om å beskytte Nato-land så kan jeg ikke se problemet. Jeg ville vært bekymret om jeg bodde i Moldova eller Georgia, men med Nato-briller kan jeg ikke se problemet, sier han.

Både USA og Stoltenberg presser på for å få de europeiske medlemslandene til å øke sine økonomiske bidrag til alliansen til to prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt). Det var blant de utenrikspolitiske fanesakene til tidligere president Donald Trump.

Danmark henger etter på forsvarsbudsjett

Jakobsen mener trusselen fra Russland alene ikke er nok grunn til å øke de danske forsvarsbudsjettene, men at det kan være andre forhold som kan være mer tungtveiende.

– Man kan også velge å rette seg etter noen andre perspektiver, for eksempel at amerikanerne nå i stigende grad retter oppmerksomheten mot Kina og derfor vil byrden for europeerne bli større.

Danmark ligger ikke an til å nå målet om å nå to prosent BNP i forsvarsutgifter før tidligst 2033.