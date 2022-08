Weinstein får likevel anke voldtektsdom i New York

NTB

Den øverste domstolen i New York har bestemt at filmprodusent Harvey Weinstein får anke en voldtektsdom fra 2020. Anken ble først avvist av en lavere domstol.

En talsmann for ankedomstolen sier rettsbehandlingen trolig starter til uken.

Harvey ble i 2020 dømt for overgrep og voldtekt mot en produksjonsassistent i 2006 og en lovende ung skuespiller i 2013. Weinstein ble dømt til 23 års fengsel. Den 70 år gamle produsenten sitter for tiden varetektsfengslet i California, der han også skal stilles for retten for overgrep.

Weinsteins pressekontakt Juda Engelmayer sier at «vi er håpefulle og takknemlige for denne muligheten». Påtalemyndigheten har ikke ønsket å kommentere kjennelsen.