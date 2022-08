Mexicos tidligere regjeringsadvokat tiltalt etter studentforsvinning

NTB

En tidligere regjeringsadvokat i Mexico vil bli straffeforfulgt i forbindelse med at 43 studenter forsvant i 2014.

Jesús Murillo Karam ble varetektsfengslet i helgen for å sikre at han ville være til stede da avgjørelsen om en mulig tiltale skulle forkynnes i retten.

Etter rettsmøtet sier det føderale justisrådet at Murillo skal stilles for retten for forsvinningen og tortur, samt for å hindre den juridiske prosessen i kjølvannet av forsvinningen.

Murillo, som var en tungvekter i ekspresident Enrique Peña Nietos PRI-parti, i har tidligere ledet en omstridt gransking av forsvinningen for å åtte år siden. Saken har fått mye oppmerksomhet, men er aldri blitt skikkelig oppklart.

Lærerstudentene i delstaten Guerrero hadde tatt kontrollen over en buss som de ville kjøre til Mexico by med for å delta i en demonstrasjon, før de forsvant sporløst.

I den offisielle granskingsrapporten fra 2015 het det at de ble pågrepet av korrupt politi og overlatt til narkokartellet Guerreros Unidos, som trodde de tilhørte en rivaliserende bande. De skal da ha blitt drept og levningene brent på en søppelfylling.

Denne rapporten, som Murillo hadde ansvaret for, er avvist av uavhengige eksperter og FNs høykommissær for menneskerettigheter, og også av studentenes familiemedlemmer.