Russland klarte ikke å blokkere Zelenskyjs tale i FNs sikkerhetsråd

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte i en videomelding under et møte i FNs sikkerhetsråd i New York onsdag til Russlands misnøye. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

NTB

Et forsøk fra Moskva om å forhindre Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fra å tale til FNs sikkerhetsråd onsdag, fikk ikke gjennomslag.

Zelenskyj talte i en videohilsen under et møte i FNs sikkerhetsråd onsdag, for å markere at det er seks måneder siden Russland invaderte Ukraina.

Moskva prøvde å stanse den ukrainske presidenten i å tale, men manglet den nødvendige støtten i FNs sikkerhetsråd for å forhindre at videomeldingen ble avspilt. Totalt 13 av 15 medlemmer stemte for at Zelenskyj skulle få snakke for seg.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia baserte innvendingen på at han mente Zelenskyj burde delta på møtet personlig, ikke via en videohilsen, og sa presidenten i stedet kunne ha fløyet til New York.