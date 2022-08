Ukrainas forsvarsminister ble oppringt fra Belarus på vegne av Putin – ble bedt om å overgi seg

Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu, snakker med sin hviterussiske kollega Viktor Khrenin før et møte med Hviterusslands president i Minsk 3. februar 2022.

Det ukrainske svaret til den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu var neppe det han hadde ventet seg.

– Jeg er klar til å akseptere kapitulasjonen fra russisk side, skal Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov umiddelbart ha svart, skriver Washington Post.

Det var forsvarsministeren i Belarus, Viktor Khrenin, som ringte direkte til Reznikov kun timer etter at enorme russiske styrker hadde krysset grensen til Ukraina og startet Putins lynkrig natt til 24. februar.

Khrenin skal ha sagt at han formidlet budskapet om en betingelsesløs overgivelse på vegne av den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu.

Ledelsen i kreml skal ha krevd at Ukraina skulle undertegne sin egen kapitulasjon og legge ned våpnene for å unngå blodsutgytelse, ifølge ukrinform.net.

Dette ble blankt avvist av ledelsen i Kyiv. Dermed var motstandskampen i gang.

Russerne ante ikke hva som ventet dem



Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov mener krigen nå går i landets favør. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

Ukraina, som i lengre tid hadde forberedt seg på et angrep fra sin mektige nabo i øst, hadde planene klare for hvordan de skulle svare på en mulig invasjon. Derfor kom det ikke som noen overraskelse at russiske styrker rullet inn både fra Belarus, Krimhalvøya og Russland.

I stedet for å overgi seg uten kamp, brettet ukrainerne opp ermene og stålsatte seg for strid til siste mann.

Amerikansk etterretning varslet Ukraina om hva som var på gang. I stedet for å møte russerne idet de kom inn på ukrainsk territorium, lot de russiske kolonner med kampklare avdelinger nærme seg hovedstaden Kyiv.

Dermed ble russernes forsyningslinjer lange og logistikken desto mer krevende. Etter hvert gikk den russiske offensiven mot hovedstaden i stå. Til slutt innså Putin nederlaget ogbeordret sine invasjonsstyrker om å trekke seg tilbake og fortsette offensiven i Øst-Ukraina i stedet.

80.000 russiske soldater satt ut av spill



I løpet av de seks månedene som har gått siden krigen startet har de militære tapene vært enorme. Ifølge den britiske forsvarsministeren Ben Wallace har Russland mistet ufattelige 80.000 soldater hittil. Det representerer en betydelig andel av Russlands stående, væpnede styrker.

– Hvis du kombinerer dødsfall, skader og deserteringer, så er de russiske tapene over 80.000 sammenlignet med de 15.000 soldatene de mistet i løpet av et tiår i Afghanistan, sier Wallace til BBC Radio 4s Today-program, skriver The Mirror.

Samtidig er enorme mengder russisk militært materiell ødelagt. Ifølge ukrainske myndigheter har Ukraina tilintetgjort russisk militærutstyr verdt 16,6 milliarder dollar siden 24. februar. Dette innebærer tap av pansrede kjøretøy, tanks, fly, helikopter, artilleri, ammunisjonslagre og missilsystemer, melder Kyiv Independent.

Hevder 45.700 russiske soldater er døde



Russerne skal ha mistet enorme mengder militært materiell i den seks måneder lange krigen. Les mer Lukk

Tapstallene fordeler seg slik: 1.924 stridsvogner, 4.243 pansrede kampvogner, 1.036 artillerisystemer, 266 rakettsystemer med flere utskytninger, 147 luftvernsystemer, 199 helikoptre, 234 fly, 819 droner og 15 droner.

Ukrainas forsvarsdepartement hevder at 45.700 russiske soldater skal være drept, mens russerne selv ikke har oppdatert sine tapstall siden begynnelsen av mars. Vestlig etterretning mener imidlertid det er god grunn til å anta at de russiske tapene er minimum 20.000, mens antall skadde trolig er tre ganger større.

I mellomtiden prøver russerne å rekruttere eldre, innsatte og utlendinger til å fylle rekkene etter døde og skadde soldater. Denne rekrutteringen skal gå svært sakte.

«Mangel på ammunisjon, kjøretøy og personell»



Ifølge en ny etterretningsoppdatering 24. august skriver det britiske forsvarsdepartementet at Russland nå må gå tilbake til mer beskjedne mål i øst og sør etter å ha mislyktes i målet om å velte den ukrainske regjeringen.

«Donbas-offensiven gjør minimal fremgang, og Moskva forventer et stort motangrep. Russland lider av mangel på ammunisjon, kjøretøy og personell, militærets generelle moral er dårlig. Dens diplomatiske makt er blitt redusert.»

Tidligere er det kommet fram at mange av de unge russiske soldatene, flere av dem vernepliktige, som ble beordret til å invadere,Ukraina, ikke visste at de skulle delta i krig.

Flere etterretningsrapporter har senere bekreftet at moralen i de russiske rekkene er dårlig. Flere generaler er drept og det skal være alvorlige uoverensstemmelser mellom soldater og befal ved fronten, og at flere nekter å delta i offensiven.