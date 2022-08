Tidligere russisk ordfører pågrepet etter militær-kritikk

Yevgeny Roizman er en av Russlands mest synlige opposisjonelle. Onsdag ble han pågrepet, siktet for å vekke mistro til landets militære. Foto: Nataliya Vasilyeva / AP / NTB

NTB

Den tidligere ordføreren for Russlands fjerde største by, Jevgenij Rojzman, er pågrepet og siktet for å vekke mistro til landets militære.