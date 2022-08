USA vil gi nyutviklet oppfriskningsdose til alle over tolv år

Koronarådgiver Anthony Fauci, som her får en vaksinedose i 2020, sier det må gjøres mer for å beskytte folket mot den nye smittebølgen. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

Alle i USA som er over tolv år, vil fra i høst få tilbud om å ta en nyutviklet oppfriskningsdose som er målrettet mot omikronvarianten.

Biden-administrasjonen planlegger å gi neste generasjons koronavaksine til alle over tolv år kort tid etter Labor Day, som er 5. september, melder The New York Times.

Vaksinene, som er utviklet av Pfizer/Biontech og Moderna, er målrettet mot omikronvarianten. De nyutviklede vaksinene vil snart kunne få godkjennelse til bruk i USA, sier Peter Marks, som er sjef for vaksinering i legemiddeltilsynet FDA.

Til tross for at vaksinene ikke er blitt testet på mennesker, sier Marks at det er «ekstremt gode» bevis for at de er trygge og effektive. Det er gjort endringer i vaksinene som allerede er utviklet og godkjent for bruk mot koronaviruset.

Føderale helsemyndigheter sier de vil tilby oppfriskningsdosene så snart de er godkjent. De mener det kan få ned antall dødsfall. I snitt dør det 450 amerikanere med koronavirus hver dag, og det er frykt for at tallet vil øke i høst.

– Vi må gjøre mer for å beskytte det amerikanske folket. Vi er midt i et omikronutbrudd og er ikke i nærheten av å være der vi vil være, sier koronarådgiver Anthony Fauci i Det hvite hus.