FN ber igjen om tilgang til atomkraftverk i Ukraina

NTB

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ber innstendig om å få tilgang til det russisk-okkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina.

Det sa FNs politiske sjef, visegeneralsekretær Rosemary DiCarlo, i et møte i sikkerhetsrådet tirsdag. Det var Russland som hadde bedt om møtet. Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia sa at situasjonen ved Europas største atomkraftverk er blitt ytterligere forverret de siste to ukene.

DiCarlo sier IAEA må få tilgang for å utføre sikkerhetstiltak ved atomkraftverket, som har havnet i kryssilden de siste ukene etter at det ble okkupert av Russland tidligere i år.

– Vi er i gang med forberedelsene til oppdraget, og IAEA er i aktiv dialog med alle parter for å få sendt av gårde et team så fort som mulig, sier DiCarlo.

Nebenzia sa i møtet at ukrainske styrker så godt som daglig angriper området rundt atomkraftverket og byen Enerhodar med granatild.

– Dette skaper en virkelig risiko for en strålingsulykke, sier Nebenzia.

Han sier også at han regner med at IAEA vil få tilgang i nær framtid. Ukraina ba på sin side Russland om å avmilitarisere området.

Nestleder Trine Heimerback i Norges FN-delegasjon sier til Dagbladet at Norge hadde et klart budskap til Russland på møtet.

– Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina har satt atomsikkerheten i fare, ikke bare i Ukraina men også i resten av Europa. I møtet i sikkerhetsrådet i dag, ba Norge nok en gang Russland om å stanse krigen og trekke ut sine styrker fra Ukraina umiddelbart, sier Heimerback til Dagbladet.