Boris Johnson med blomsterstøtte til Ukraina

NTB

Britenes avtroppende statsminister Boris Johnson har pyntet statsministerkontoret med blomster i ukrainske farger for å vise støtte til landet.

Johnson har fått laget en blomsterbue over inngangen til 10 Downing Street med solsikker – Ukrainas nasjonalblomst – og blå blomster. Det har han gjort for å vise støtte til Ukrainas forsvar mot Russlands angrepskrig, som onsdag har vart i et halvt år.

– I møtet med Putins angrep må vi fortsette å gi våre ukrainske venner all den militære, humanitære, økonomiske og diplomatiske støtten de trenger, sier Boris Johnson.

Siden krigen startet har Johnson og den britiske regjeringen gitt støtte verdt 2,3 milliarder pund i militær bistand til Ukraina. I tillegg har landet gitt millioner i økonomisk støtte.