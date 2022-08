Russlands utenriksminister SergeJ Lavrov: – Ingen nåde for de som sto bak bilbomben

– Det kan ikke være nåde for de som organiserte, beordret og utførte bombingen, sier Russland utenriksminister Sergej Lavrov.

Ordstriden mellom Ukraina og Russland når nye høyder etter at den russiske høyrenasjonalisten Darja Dugina ble drept av en bilbombe.

Russiske myndigheter var tidlig ute med å plassere skylden for angrepet og hevder at ukrainske agenter sto bak.

– Forbrytelsen ble planlagt og utført av ukrainsk etterretningstjeneste, heter det i en uttalelse fra den russiske etterretningstjenesten FSB.

Tirsdag kom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov med trusler mot den eller de som er ansvarlig for attentatet som drepte datteren til Putins ideologiske arkitekt.

– Etterforskningen vil forhåpentligvis være ferdig snart. I følge resultatene av denne etterforskningen kan det ikke være nåde for de som organiserte, beordret og utførte bombingen, sa Lavrov på en pressekonferanse i Moskva, skriver Newsweek.

– Det er en barbarisk forbrytelse som aldri kan tilgis

Attentatet har fått massiv dekning i russiske statskontrollerte medier, og brukes blant annet for å nøre opp om fiendebildet mot Vesten under teorien om at det er ukrainsk og vestlig etterretning som står bak.

Lavrovs uttalelse er gjengitt av AFP News. Talen kan sees på Youtube.

– Jeg kan ikke bedømme om dette var en handling av trusler eller et oppgjør. Jeg tror at det er en barbarisk forbrytelse som aldri kan tilgis, sa Lavrov.

Den drepte kvinnens far, Putins nære allierte og ideologiske «hjerne», Alexander Dugin, skal ha fått et hjerteinfarkt etter bombingen som tok livet av datteren hans, skriver britiske aviser.

Tidligere parlamentariker i Statsdumaen, Ijja Ponomarev, hevder at en russisk undergrunnsgruppe, Den nasjonale republikanske hæren, sto bak attentatet. Gruppen har som mål å styrte Putins regime. De skal ha varslet flere angrep.

– Det kan være angrep, de kan være veldig ondskapsfulle

Russiske styrker skal ifølge kilder som Sky News har vært i kontakt med være «veldig provosert» over de siste dagers hendelser. I forkant av bilangrepet har ukrainske styrker gjennomført en rekke angrep mot den russiske okkupasjonsmakten, også bak fiendens linjer.

Flere av angrepene har skjedd langt inne på såkalte trygge områder for russerne, det vil si inne på Krim-halvøya. Angrepene skal ha rystet ledelsen i Kreml, og utløst behov for ekstra sikkkerhetstiltak.

Nå venter Ukraina på russernes vrede.

– Det kan være angrep, de kan være veldig ondskapsfulle, men de vil ikke gjøre noen strategisk forskjell for situasjonen russerne er i, sier tidligere direktør for Royal United Services Institute, professor Michael Clarke.

– Hele verden trenger å vinne i kampen mot russisk aggresjon

Samtidig gjør Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj det klart at de vil svare knallhardt tilbake dersom Russland iverksetter hevnangrep med ekstra intensitet som følge av drapet på Darja Dugina.

– Hvis de angriper oss vil de motta et svar, et kraftig svar, sa Zelenskyj under en pressekonferanse med Polens president Andrzej Duda i Kiev 23. august, skriver Kyiv Independent.

Han advarer sin egen befolkning mot russiske angrep på uavhengighetsdagen og ber folk holde seg hjemme. Samtidig varsler han at de russiske okkupantene skal kastes ut så snart som mulig.

– Når vi kommer tilbake vil vi korrigere alt som okkupantene gjorde på vår ukrainske halvøy. Hele verden trenger å vinne i kampen mot russisk aggresjon for å overvinne terror og returnere forutsigbarhet og sikkerhet til vår region i Europa. Der aggresjonen begynte, der vil den ende, lover Zelenskyj, ifølge presidentenes offisielle nettsted og ukranews.com.