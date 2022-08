Polen lover å ta grep etter fiskedød i Oder

NTB

Regjeringen i Polen lover å endre loven for å verne elva Oder, der det er funnet minst 200 tonn med død fisk.

Hendelsen beskrives som den verste miljøkatastrofen på mange år i Oder, som renner langs grensa mellom Polen og Tyskland.

Et nytt lovvedtak skal sikre midler til overvåking av elva, ifølge den polske statssekretæren Marek Grobarczyk. I tillegg skal det bevilges penger til kloakkrensing og kompensasjon til bedrifter som er berørt av miljøkatastrofen.

Så langt er det uklart nøyaktig hva som har forårsaket fiskedøden. Det kan se ut til at flere faktorer har spilt inn.

Giftig alge

Høyt saltinnhold i elvevannet, lav vannstand og ekstremt høye vanntemperaturer kan ha bidratt til oppblomstring av en giftig alge, ifølge miljøminister Axel Vogel i den tyske delstaten Brandenburg. I tillegg er det funnet høye nivåer av et plantevernmiddel i elva.

Det høye saltinnholdet kan skyldes utslipp fra et industriområde, opplyste det tyske miljødepartementet mandag.

En talsmann for departementet, Andreas Kuebler, sa at fiskedøden kunne skyldes en «cocktail» av kjemikalier.

Ulovlige avløp

Polske myndigheter sier de har funnet 282 steder der avløpsvann renner ut i Oder i strid med loven. 57 av disse sakene undersøkes nå av politiet.

Myndighetene i Tyskland har beskyldt Polen for å ha varslet dem for sent om fiskedøden.

Samtidig har polske myndigheter anklaget Tyskland for å spre «falske nyheter» om plantevernmidler i elva – noe Tyskland avviser.

En lokal fiskeriorganisasjon sier at det til sammen er funnet 200 tonn død fisk i elva. Samlet sett kan 400 tonn fisk ha dødd, ifølge det tyske Instituttet for innlandsfiskerier.

Det var polske fiskere som først oppdaget hva som var i ferd med å skje i Oder i slutten av juli.