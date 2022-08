Sanna Marin beklager etter nytt festbilde

Statsminister Sanna Marin sier bildet som ble tatt av to av hennes gjester i statsministerboligen, ikke var passende. Men hun avviser at badstu-festen utgjorde en sikkerhetsrisiko.

NTB

Den finske statsministeren Sanna Marin beklaget tirsdag et bilde som ble tatt av to kvinner som var på fest i den offisielle residensen.

Marin forklarte at hun hadde invitert venner til å ta badstu i statsministerboligen Villa Bjälbo etter rockefestivalen Ruisrock.

– Dette bildet er ikke passende, og det burde ikke blitt tatt

Dette bildet skal være tatt i den finske statsministerboligen Kesäranta. Les mer Lukk

Tirsdag sirkulerte et bilde av to festdeltakere i sosiale medier. De to kvinnene kysser hverandre mens de holder et skilt der det står «Finland» foran sine nakne bryster.

– Dette bildet er ikke passende, og det burde ikke blitt tatt, sa Marin på en pressekonferanse i Helsingfors med president Sauli Niinistö.

Marin opplyste at bildet er tatt på toalettet i statsministerboligen, melder Yle.

Hun la til at det ikke skjedde noe bemerkelsesverdig i løpet av kvelden. Hun og gjestene tilbrakte kvelden i badstuen, på gjestetoalettet og utenfor bygningen.

– Vekterne har vært klar over hvem som er der

Den aktuelle kvelden er den eneste private tilstelningen hun personlig har arrangert i ferien, forklarte Marin. I tillegg er det holdt mange andre offisielle festtilstelninger i embetsboligen i løpet av sommeren.

Marin sa videre at festen ikke utgjorde noen sikkerhetstrussel.

– Sikkerheten er alltid overvåket på Villa Bjälbo, og vekterne har vært klar over hvem som er der, sa statsministeren.

Bildet kommer i etterkant av den mye omtalte videoen som ble kjent forrige uke. På videoen kan man se Marin danse med venner på en privat fest. For å unngå spekulasjoner om hun hadde brukt narkotika, tok Marin en narkotikatest. Resultatet var klart mandag og viste at Marin hadde testet negativt.