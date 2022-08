Ungarn: Værmelderne bommet på været – fikk sparken

To av Ungarns væreksperter meldte feil vær på landets nasjonaldag. Da brøt det ut politisk storm.

De ungarske myndighetene hadde planlagt «Europas største fyrverkerioppskyting» i forbindelse med forrige lørdags St. Stefans dag som er en nasjonal fridag i landet til minne om landets grunnlegger.

40.000 raketter sto klare

Det var ifølge britiske BBC planlagt at over 40.000 raketter skulle skytes opp fra 240 forskjellige punkter langs Donau ved hovedstaden Budapest. Det var ventet opp mot to millioner skuelystne til oppskytningen.

Men syv timer før fyrverkeriet skulle skytes opp måtte festivitetene avlyses, grunnet et varslet ekstremvær med stormflo som skulle komme over hovedstaden samme kveld. Da uværet uteble, men i stedet dro lengre øst for hovedstaden brygget det i stedet opp til politisk storm.

Politisk storm

Søndag beklaget det meteorologiske instituttet seg på sosiale medier der de forklarte at de minst sannsynlige prognosene hadde slått til og at det alltid vil være en grad av usikkerhet rundt værmeldingene.

Forklaringen klarte ikke å stilne stormen for mandag melder BBC at Ungarns innovasjonsminister Laszlo Palkovics har sparket sjefen og nestsjefen ved landet meteorologiske institutt.

Ifølge BBC har reaksjonene i landet vært blandede etter nyheten. Over 100.000 hadde signert på et opprop om at fyrverkeriet burde blitt avlyst all den tid det er krig i nabolandet Ukraina og landet selv går gjennom innstramminger.

Fyrverkeriet ble utsatt en uke og skal etter planen skytes opp førstkommende lørdag.